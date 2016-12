—

La Sociedad de Bomberos Voluntarios informa a todos los que adquirieron la Rifa, que mañana 28/12/2016 a las 20:45 horas vence el plazo para pagar y así poder participar de este hermoso auto 0 Km, en el Sorteo de pago Contado, que se sorteará el viernes 30/12/2016 en el Cuartel de nuestra ciudad.

El sorteo se realizará por tómbola, con el método Sale o Sale.

Juntamente con el Sorteo de pago Contado, también se sorteará como todos los meses, el Smart TV de 32″.

“Si todavía no pagaste tu rifa y queres participar por este Toyota Etios de pago contado, podes cancelar tu rifa, con las Tarjetas Favacard o Elebar, en 10 cuotas sin interés o con dinero efectivo.

Y si no compraste la rifa, nos quedan 30 números disponibles, no lo dudes aún queda mucho por sortear, otro Toyota mas en mayo 2017, más los electrodomésticos y un Smart Tv de 50″ mas el Smart Tv Mensual.”

Ante cualquier duda, consulta a tu cobrador o si no llama al 02983-481225.