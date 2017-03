—

Construcción Social Participativa brindo una conferencia para dialogar sobre diferentes temas, principalmente sobre el desempeño de sus concejales en el Concejo Deliberante.

Ángela Ciancaglini, presidente de Con.So.Pa.,dijo “trabajamos y bastante, cuesta como todos los partidos políticos, pero estamos entusiasmados siempre. Creemos que es importante no solamente escucharnos a nosotros sino respaldar a nuestros concejales. Si bien ellos son la cara visible, nosotros trabajamos muchísimo y no somos unos improvisados. El tema que no sabemos lo investigamos. Queremos tener una mirada un poco más al futuro, en eso estamos trabajando y hemos presentado proyectos.

En este sentido, Sergio Roggetti se refirió a los proyectos que han venido trabajando, “el más importante arranco allá por el 2007, 2008 que fue cuando convocamos al resto de los partidos. Donde la idea era llevar adelante un plan estratégico a largo tiempo fijar objetivos, donde nos comprometiéramos todos los partidos políticos en esos 20 años, y seguir fijando los objetivos para que el pueblo pueda crecer y no que hoy el intendente decida hacer tal cosa y mañana entra otro y acepta otra y así como venimos a lo largo de la historia de Gonzáles Chaves”.

Agregó “Allá por el año 2008 cuando comenzamos si bien tuvimos 4 o 5 reuniones después hubo algunos resquemores en algunos partidos y se dejó de lado. Esto lo quisimos retomar el año pasado con un proyecto de resolución, que se votó en el Concejo Deliberante, donde convocábamos no solamente a los partidos políticos sino a todas las instituciones, sean clubes, comisiones, comisiones de cualquier tipo de organización institucional, no institucional, a la población en general para poder dialogar y determinar cuáles son los objetivos para Gonzales Chaves. Pero no para mañana, ni para un año sino de acá a 20 años, queremos que crezca”.

Al respecto tema la concejal Gabriela Durá dijo que “estuvo bastante tiempo en comisión y se votó por unanimidad, pero hubo mucha dificultad en los días y como o a quien llamar. Esperamos que este año se pueda comenzar a convocar, porque de hecho fue un proyecto aprobado por todos los concejales el año pasado. Son cuestiones de planificación urbana, planificación distrital que deben estar pautadas por todos los que integramos la comunidad del distrito. Para ello tenemos que saber cuáles son las condiciones de vida que tenemos y a qué aspiramos los chavenses. Por ejemplo a qué aspiramos en servicios con la ampliación de red de gas, que hace tiempo que lo venimos pidiendo, el funcionamiento de las cloacas, las 182 viviendas, como también en los monobloc. Sabemos que hay una gran deficiencia habitacional en todo el distrito”.

Posteriormente el concejal Adolfo Brito recordó que “en setiembre fuimos a una reunión que se hizo en el teatro municipal, donde se habló de un plan director convocado, pero escuchamos solamente, ya que no tuvimos el espacio para opinar como llevarlo adelante. Ellos intentaron llevarlo a cabo con una encuesta que se llevaron a los colegios y otros lugares para quienes estaban interesados, pero se llegó hasta ahí y no tuvimos resultados que ellos obtuvieron y no sé si se llegó a buen puerto o no”.

“Hemos trabajado en muchos proyectos el año pasado y lo seguimos haciendo en temas que le importan al vecino, como el caso que existan vecinos que en el año 2017 todavía no tengan agua potable, nos preocupa que las cloacas estén en diferentes niveles y no hayan podido ser conectadas en la avenida Belgrano y que todavía con el tiempo de gestión que llega este gobierno no hayan realizado la planta de bombeo para que el barrio de policía pueda tener en funcionamiento las cloacas que también hace años vienen reclamando”, remarcó la concejal Durá.

Añadió que “se debe trabajar con más énfasis para que los vecinos que piden la ampliación del gas lo puedan concretar. También creemos que se debe solucionar el caso del basurero, que sigue estando en el mismo estado, si bien hay un breve avance es muy poco, vemos que está muy parada esa cuestión del basurero, sigue siendo un basurero a cielo abierto. Cada vez hay más basura y cada vez hay más contaminación”.

“Somos críticos y a veces el señor intendente se enoja cuando damos nuestras opiniones, pero siempre lo hemos hecho de manera constructiva y con argumentos válidos, y nunca lo hemos hecho de manera agresiva. Cuando hemos dicho que no ha sido responsablemente, porque tenemos en cuenta todas aquellas cuestiones que no están presentes, ni la información y la transparencia que nosotros pretendemos para los actos de gobierno, ni aquellas cuestiones que tienen que ver con el Estado. Por lo tanto no somos improvisados, ni somos irresponsables a la hora de poder dictaminar y levantar la mano en el Concejo Deliberante”.

Finalmente recordaron que “cuando ganó Santillán se nos acercó y dijo que íbamos a trabajar juntos y que seríamos escuchados, pero no sé porqué se llega a esto de tanta confrontación. La última sesión fue del no. Para un concejal votar todo negativo es feo, no estamos para eso, estamos para votar en positivo. Como dijeanteriormente siempre hay un punto de encuentro en todos los temas. El tema es cuando del otro lado no se quiere escuchar esos puntos de encuentro. En realidad nosotros no decimos no, sino decimos tal vez de otra manera, aportamos otra miradau otros tiempos, a veces no entienden esas cosas y cada uno lo interpreta como lo ve”.