—

El senador provincial por la quinta sección electoral de la provincia de Buenos Aires, Lic. Patricio Hogan, presentó un proyecto de ley para que la obra social IOMA incorpore a la Equinoterapia y otras terapias alternativas complementarias, en los “Planes específicos” de su Plan Médico Obligatorio. Asimismo, el proyecto del legislador del Frente Renovador, aclara que “la petición del afiliado deberá estar acompañada de certificaciones médicas y/o interdisciplinarias que aconsejen la realización de estos tratamientos”.

De acuerdo al texto original del proyecto de ley, la iniciativa del senador Hogan busca incorporar al Artículo 22° de la Ley 6.982 “Instituto Obra Médico Asistencial” un nuevo inciso, el cual explicita que “el Directorio autorizará por resolución fundada y previa auditoría interna la prestación de la equinoterapia y de otras terapias alternativas y complementarias, en el marco de tratamientos, asistencia integral, y rehabilitación de una persona con discapacidad”.

Por otra parte, la legislación propuesta por el legislador del Frente Renovador pretende que el directorio de IOMA otorgue “carácter prioritario al tratamiento y resolución de la solicitud, teniendo en cuenta la preferente tutela constitucional y convencional de la que gozan las personas con discapacidad, máxime cuando se tratare de niños”.

“Ya desde el año pasado venimos presentando proyectos para que se mejore la prestación de IOMA, principalmente para cubrir las necesidades médicas de personas con discapacidad”, comentó Hogan. Respecto a esta nueva iniciativa, el legislador explicó que “buscamos que el tratamiento de la equinoterapia, y de otras terapias alternativas y complementarias, puedan ser aprobadas por el Directorio de IOMA, con recomendación previa de un profesional de la salud. Esto logaría una mejora en la calidad de vida del paciente, de aquella persona que posee una discapacidad y que se encuentre bajo el marco de un tratamiento, asistencia o rehabilitación integral”.

La equinoterapia, también conocida como hipoterapia, consiste en una técnica terapéutica del campo psicológico que se realiza montando a caballo, con la finalidad de rehabilitar trastornos físicos y emocionales. Durante una sesión, se utilizan los recursos intrínsecos que genera el caballo, lo que influye de manera positiva en el neurodesarrollo de la persona. Al ser una actividad al aire libre y en pleno contacto con la naturaleza, otorga un efecto positivo en la esfera psicológica y emocional del paciente.

En la actualidad, IOMA no reconoce a la equinoterapia como una terapia integral que promueve la rehabilitación de niños, adolescentes y adultos. Por el contrario, la ha calificado como una “práctica experimental”. Esto dio lugar a la presentaciòn de un recurso de amparo contra la obra social provincial, en representación de un niño, debido a que su familia no podía costear el tratamiento recomendado por los médicos. En marzo de 2016, el Juez a cargo ordenó al IOMA la cobertura del tratamiento de la equinoterapia por la totalidad de su valor. Las autoridades de la entidad no han apelado la sentencia, por lo que resulta efectivo su cumplimiento.