Ante las declaraciones de José Gómez Centurión negando un plan sistemático de desaparición de personas durante la última dictadura militar, desde la Unión Cívica Radical del distrito de Adolfo Gonzales Chaves, conjuntamente con legisladores provinciales y comités de la región, adherimos a lo expresado por el Comité Nacional de la UCR que al respecto manifestó: “Durante la última dictadura militar sí existió un plan sistemático de de saparición de personas. Así lo determinó la justicia. En los 80, el gobierno de Raúl Alfonsín garantizó el accionar de la justicia y puso fin a violencia política. Hubo juicio a la muerte y castigo a los responsables.”

Palabras refrendadas acertadamente por el ex Secretario de la CONADEP y actual vicegobernador de nuestra provincia, Daniel Salvador, quien públicamente indicó: “La dictadura fue un plan sistemático y siniestro de tortura, muerte y desaparición de personas. Así lo determinó la CONADEP y la justicia”.

Entendemos, aunque no compartamos, las palabras de José Gómez Centurión, pues provienen de un ex Carapintada, como así también reconocemos cierta impotencia cuando lo expresado encuentra el aplauso fácil de sectores importantes que analizan lo sucedido entre 1976 y 1983 a la ligera como forma de distanciarse de las inexactitudes y abusos en la interpretación histórica también cometidos por quienes pretendieron adueñarse de la historia, partidizando y haciendo un negocio de la política de Derechos Humanos..

Como demócratas respetamos la opinión de todos, pero también marcamos con firmeza nuestro pensamiento y llamamos a la reflexión a todos aquellos que ocupan cargos públicos para que sean responsables y prudentes antes de manifestarse sobre un tema sensible para la sociedad.