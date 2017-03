—

Después de aquel 26 de enero un llamado telefónico cambio el rumbo de nuestras vidas. Se que el que lea o escuche, podrá tomar de distintas maneras, si está desde la bronca, desde la rabia, la impotencia, solo doy gracias a Dios tener a mi hijo vivo.

Recién a mas de un mes, tuve la necesidad de ver las fotos del accidente; vi la moto de mi hijo en pedazos, desarmada, sus cosas por todos lados, el casco, el chaleco refractario, lo que usaba para su protección, pero también estaba un hermoso auto, ese que conducía el que después de una noche de joda borracho salió a la ruta apurado seguramente para llegar a su casa. Mordió la banquina, el auto cruzo el carril y ahí iba Diego a presentarse a su trabajo

Les cuento, Diego hacia un mes había jurado como tantos chicos en el Estadio Único de La Plata como policía, como lo hizo su hermano, también policía científica, como esta estudiando su hermana para maestra especial, lo que le enseñamos con su padre, el estudio y el trabajo. Con sus 24 años llenos de proyectos y de sueños, esta persona hizo cambiar el eje de su vida

La noche del lunes toco la sirena, yo no lo sentí saltar de la cama, correr por el pasillo poniéndose la ropa, abrir la puerta y arrancar la moto; solo escuche la silla de ruedas que se levanto y salió a fuera…ese es su vocación tal vez como su padre que lo hizo durante 35 años.

Yo me pregunto entre tantas cosas, ¿se habrá enterado la señora gobernadora? seguramente no. ¿Se habrá enterado el ministro de seguridad?, seguramente no, ¿se habrá enterado el ministro de los ministros del ministro, seguramente no…?

El día viernes se espera al Presidente de la Nación en la ciudad de Tres Arroyos. Por la gente que se merece mi mayor de los respetos seria bajeza ir con un cartel. Seguramente en ese lugar va ha estar el señor Elías y su señora esposa aplaudiendo, porque gracias a que la justicia sigue estando de la misma manera y no se quita la venda de los ojos su hijo goza de libertad como tantos otros en este país.

Estoy enojada conmigo misma yo vote el cambio, como mucha gente pero me di cuenta que me falto inteligencia porque no se vota así para cambiar un país.

Se que alguna mente podrá pensar que se mezcla lo personal, lo emocional y la política pero claro que es así, porque la palabra justicia, seguridad, educación y ese grito de BASTA es demasiado. Se que mi hijo quedará en uno mas de las estadísticas en los accidentes en nuestro país.

Gracias, mil gracias…no puedo nombrar a nadie porque faltaría respeto si me olvidara de alguien porque todo el pueblo nos acompaño y continúa presente en el día a día. Pido disculpas si estas palabras molestan o hieren a alguien, pero como madre lo creo y lo siento así.

Elsa Acosta de Lobos

DNI 17.043.643