Llamado a selección de antecedentes para cubrir un cargo temporario de profesor de español para extranjeros en la sede Azul de la UNICEN

Necesidades a cubrir

Perfil

El aspirante deberá:-

Poseer título de grado de profesor y/o licenciado universitario o terciario en Lengua Española, Letras o afines; o título de profesor universitario o terciario en Lenguas Extranjeras, en ambos casos con formación específica en Español Lengua Segunda o Extranjera (ELSE). En el caso de la titulación de nivel terciario, ésta debe corresponder a planes de estudio de cuatro años de duración como mínimo

– Poseer título de posgrado (no excluyente) en enseñanza del Español Lengua Segunda o Extranjera.

– Acreditar experiencia en enseñanza de español para extranjeros.

– Dominar recursos TIC para su utilización en la enseñanza de ELSE en aula virtual.

– No estar inhabilitado para el desempeño de cargos públicos.

Funciones específicas

Dictar clases de español para los estudiantes extranjeros que recibirá la Facultad de Derecho de la UNICEN en el primer cuatrimestre de 2017.

Trabajar en forma conjunta y bajo la supervisión de la Coordinación del Área ELSE del Departamento de Lenguas. Esto implicará al menos un viaje mensual a la sede Tandil.

Documentación a presentar

Un original completo con la siguiente documentación:

Planilla de solicitud de inscripción (Anexo 1)

Curriculum Vitae actualizado según el modelo del (Anexo 2)

Documentación respaldatoria de los antecedentes contenidos en el CV (con fotocopia legalizada del título).

Ver anexo 1 y 2

Tres copias más del CV.

La presentación de la documentación de los aspirantes tendrá carácter de declaración jurada y cualquier falseamiento de la misma implicará la inmediata exclusión de la selección.

La documentación deberá ser presentada en forma personal del 22 de febrero al 8 de marzo de 2017 en el Centro de Investigación y Posgrado (Bolivar 481, Azul) en el horario de 9:00 a las 14:00 horas. Además se deberá enviar el CV en copia electrónica a la siguiente dirección de e-mail: direleng@rec.unicen.edu.ar

Jurado

Martinenghi, Liliana Irene (Coordinadora Área ELSE Departamento de Lenguas)

Ochoa, Lucrecia (docente equipo ELSE Departamento de Lenguas)

Colello, Lorena (docente equipo ELSE Departamento de Lenguas)

Cantidad Cargo Dedicación Carga horaria semanal 1 Ayudante Diplomado 1 simple 10 horas